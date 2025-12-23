В трех областях продолжаются восстановительные работы: состояние энергосистемы Украины после ударов РФ

Украинские энергетики работают над стабилизацией ситуации после очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

В Минэнерго сообщили о состоянии энергосистемы. Фото: из открытых источников

В частности, восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Вместе с тем во всех областях продолжаются меры по ограничению потребления. Действуют как графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители у прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями". – отметили в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что ознакомиться с актуальными графиками отключений и оперативной информацией можно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские атомные электростанции, вынужденные сократить генерацию электроэнергии после очередной массированной атаки России, смогут вернуться к работе на полной мощности по меньшей мере через неделю. Такой прогноз озвучил энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Впрочем, если последствия вражеских ударов не позволят обойтись техническим перенастройкам, процесс восстановления затянется. По словам эксперта, в таком случае продолжительность работ будет напрямую зависеть от характера и масштабов разрушений.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами.