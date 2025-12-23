logo_ukra

BTC/USD

87652

ETH/USD

2939.81

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія вдарила по Чернігову: знеструмлено частину міста
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія вдарила по Чернігову: знеструмлено частину міста

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі

23 грудня 2025, 20:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські загарбники ввечері 23 грудня знову атакували Чернігів. Після дронового удару у місті пошкоджено важливий енергетичний об'єкт.

Росія вдарила по Чернігову: знеструмлено частину міста

Частина Чернігова залишилась без світла. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють у міській раді Чернігова та в компанії "Чернігівобленерго".

"Зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території міста. Під атакою обʼєкт критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні міськради.

У компанії "Чернігівобленерго" зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Внаслідок удару знеструмлено частину міста Чернігів.

"Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні компанії. 

Про російську атаку також повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"На місці події виникла пожежа. Люди не постраждали", — зазначив він.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські енергетики працюють над стабілізацією ситуації після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни. 

Зокрема, відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, повідомили у пресслужбі Міненерго.  Разом з тим у всіх областях тривають заходи обмеження споживання. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. 

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) відреагували на нові російські обстріли українських енергооб’єктів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вимушені були знизити потужність через пошкодження електропідстанцій російськими ударами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/chernigivoblenergo/4484
Теги:

Новини

Всі новини