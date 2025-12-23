Росія вдарила по Чернігову: знеструмлено частину міста

Російські загарбники ввечері 23 грудня знову атакували Чернігів. Після дронового удару у місті пошкоджено важливий енергетичний об'єкт.

Частина Чернігова залишилась без світла. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють у міській раді Чернігова та в компанії "Чернігівобленерго".

"Зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території міста. Під атакою обʼєкт критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні міськради.

У компанії "Чернігівобленерго" зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Внаслідок удару знеструмлено частину міста Чернігів.

"Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні компанії.

Про російську атаку також повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"На місці події виникла пожежа. Люди не постраждали", — зазначив він.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські енергетики працюють над стабілізацією ситуації після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

Зокрема, відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, повідомили у пресслужбі Міненерго. Разом з тим у всіх областях тривають заходи обмеження споживання. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) відреагували на нові російські обстріли українських енергооб’єктів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вимушені були знизити потужність через пошкодження електропідстанцій російськими ударами.