Россия ударила по Чернигову: обесточена часть города

Маламура Сергій
Российские захватчики вечером 23 декабря снова атаковали Чернигов. После дронового удара в городе поврежден важный энергетический объект.
Часть Чернигова осталась без света. Фото: из открытых источников
Об этом сообщают в городском совете Чернигова и в компании "Черниговоблэнерго".
"Зафиксировано попадание вражеского беспилотника на территории города. Под атакой объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении горсовета.
В компании "Черниговоблэнерго" отметили, что в результате вражеских обстрелов поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. В результате удара обесточена часть города Чернигова.
"Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении компании.
О российской атаке также сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"На месте происшествия возник пожар. Люди не пострадали", – отметил он.
Как сообщал портал "Комментарии", украинские энергетики работают над стабилизацией ситуации после очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны.
В частности, восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Вместе с тем во всех областях продолжаются меры по ограничению потребления. Действуют как графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей.
Ранее издание "Комментарии" писало, что в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами.