logo

BTC/USD

87652

ETH/USD

2939.81

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия ударила по Чернигову: обесточена часть города
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила по Чернигову: обесточена часть города

В результате вражеских обстрелов поврежден важный энергообъект в Черниговском районе

23 декабря 2025, 20:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские захватчики вечером 23 декабря снова атаковали Чернигов. После дронового удара в городе поврежден важный энергетический объект.

Россия ударила по Чернигову: обесточена часть города

Часть Чернигова осталась без света. Фото: из открытых источников

Об этом сообщают в городском совете Чернигова и в компании "Черниговоблэнерго".

"Зафиксировано попадание вражеского беспилотника на территории города. Под атакой объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении горсовета.

В компании "Черниговоблэнерго" отметили, что в результате вражеских обстрелов поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. В результате удара обесточена часть города Чернигова.

"Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении компании.

О российской атаке также сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"На месте происшествия возник пожар. Люди не пострадали", – отметил он.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские энергетики работают над стабилизацией ситуации после очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Вместе с тем во всех областях продолжаются меры по ограничению потребления. Действуют как графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/chernigivoblenergo/4484
Теги:

Новости

Все новости