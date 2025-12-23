Россия ударила по Чернигову: обесточена часть города

Российские захватчики вечером 23 декабря снова атаковали Чернигов. После дронового удара в городе поврежден важный энергетический объект.

Часть Чернигова осталась без света. Фото: из открытых источников

Об этом сообщают в городском совете Чернигова и в компании "Черниговоблэнерго".

"Зафиксировано попадание вражеского беспилотника на территории города. Под атакой объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении горсовета.

В компании "Черниговоблэнерго" отметили, что в результате вражеских обстрелов поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. В результате удара обесточена часть города Чернигова.

"Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении компании.

О российской атаке также сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"На месте происшествия возник пожар. Люди не пострадали", – отметил он.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские энергетики работают над стабилизацией ситуации после очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Вместе с тем во всех областях продолжаются меры по ограничению потребления. Действуют как графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами.