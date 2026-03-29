Росія скинула авіабомбу на Краматорськ: жахливі наслідки атаки
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія скинула авіабомбу на Краматорськ: жахливі наслідки атаки

Російські війська атакували Краматорськ авіабомбою 29 березня.

29 березня 2026, 15:45
Автор:
Slava Kot

Російські війська 29 березня завдали авіаудару по Краматорську, скинувши керовану авіабомбу на житловий район міста. Унаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, серед них 13-річний хлопчик. Ще семеро мешканців отримали поранення.

Росія скинула авіабомбу на Краматорськ. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про наслідки атаки РФ КАБом по Краматорську. За його словами, поранені мають різний ступінь тяжкості, їхній вік становить від 20 до 85 років.

Удар було завдано близько обіду. Вибух пошкодив кілька багатоповерхових житлових будинків та спричинив значні руйнування. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Остаточна кількість жертв і масштаб пошкоджень наразі уточнюються.

"Щонайменше 3 людини загинули і 7 поранені внаслідок удару по Краматорську. Серед загиблих — 13-річний хлопчик. Сьогодні в обід росіяни скинули на місто авіабомбу. Пошкоджено численні багатоповерхівки", — пише Філашкін.

Начальник Донецької ОВА наголосив, що атака стала черговим прикладом цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі.

29 березня російські сили також атакували ударними безпілотниками Слов’янськ. За даними ДСНС, у місті поранено одну людину. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, три автомобілі та будівлю готелю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вперше за понад місяць запустила ракети "Кинджал" по Україні. Куди намагалися влучити.

Також "Коментарі" писали, що після атаки дронів виникла велика пожежа в російському порту Усть-Луга.



Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/14508
