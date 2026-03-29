Росія запустила "Кинджали" по Україні: що відомо про атаку

Увечері 28 березня Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, армія РФ підняла у небо винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Основною ціллю удару стало місто Старокостянтинів у Хмельницькій області, де після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Росія атакувала Україну. Фото з відкритих джерел

Повітряні сили повідомили про зліт російських літаків МіГ-31 близько 21:00. Через кілька хвилин з’явилася інформація про запуск ракет "Кинджал". За даними моніторингових каналів, пуски могли здійснюватися з російського аеродрому "Саваслейка". Ракети, ймовірно, пролетіли над кількома областями, зокрема Чернігівською, Київською, Житомирською та Хмельницькою, після чого їхня локація була втрачена.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що під час атаки в області працювали сили протиповітряної оборони.

"В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття, деталі повідомлю згодом. Станом на зараз інформація про загиблих, травмованих не надходила", — повідомив Тюрін вранці 29 березня.

Водночас у деяких населених пунктах Хмельниччини зафіксували тимчасові перебої з електропостачанням. За словами Тюріна, енергетики швидко відновили подачу електроенергії.

Старокостянтинів уже не вперше стає ціллю російських ракетних атак, оскільки в регіоні розташовані важливі військові об’єкти. За даними моніторингових каналів, це вперше за 46 діб, коли Росія застосувала ракети "Кинджали" для атаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пояснив, чим удари США по Ірану відрізняються від атак Росії по енергетиці України.

Також "Коментарі" писали, що українські захисники атакували нафтопереробні заводи та командні пункти РФ.