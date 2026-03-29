Россия запустила "Кинжалы" по Украине: что известно об атаке

Вечером 28 марта Россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, армия РФ подняла в небо истребители МиГ-31К, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Основной целью удара стал город Староконстантинов в Хмельницкой области, где после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Воздушные силы сообщили о взлете российских самолетов МиГ-31 около 21:00. Через несколько минут появилась информация о запуске ракет "Кинжал". По данным мониторинговых каналов, пуски могли производиться с российского аэродрома "Саваслейка". Ракеты, вероятно, пролетели над несколькими областями, в частности, Черниговской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой, после чего их локация была потеряна.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что во время атаки в области работали силы противовоздушной обороны.

"В области работали силы противовоздушной обороны — есть сбитие, детали сообщу со временем. По состоянию на данный момент информация о погибших, травмированных не поступала", — сообщил Тюрин утром 29 марта.

В то же время в некоторых населенных пунктах Хмельницкой области зафиксировали временные перебои с электроснабжением. По словам Тюрина, энергетики быстро возобновили подачу электроэнергии.

Староконстантинов уже не в первый раз становится целью российских ракетных атак, поскольку в регионе расположены важные военные объекты. По данным мониторинговых каналов, это впервые за 46 суток, когда Россия применила ракеты "Кинжалы" для атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил, чем удары США по Ирану отличаются от атак России по энергетике Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские защитники атаковали нефтеперерабатывающие заводы и командные пункты РФ.