Росія у вогні: що наступне атакували українські захисники в РФ

Українські захисники продовжують системно виснажувати воєнну машину агресора. У ніч на 28 березня підрозділи Сил оборони здійснили результативну атаку на нафтопереробний завод "Ярославський" у Ярославській області РФ.

Обстріл Росії. Ілюстративне фото

Як повідомляють у Генштабі, на території підприємства зафіксовано влучання, що спричинило пожежу. Ступінь завданих збитків наразі встановлюється. Це підприємство є критичним для ворога, оскільки його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

"Продукція Ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії", — наголошують у відомстві.

Окрім цього, протягом минулої доби гаряче було й на інших ділянках:

Уражено склади пального та боєприпасів біля Донецька, Мангуша та Глибокого.

Ліквідовано пункт управління дронами поблизу Нової Каховки та командний пункт біля Любимівки.

Завдано ударів по ремонтній базі у Прохорівці та складу ресурсів у кримському Міжгір’ї.

Також підтверджено ураження бази пального біля Унечі (Брянська область) та району зосередження особового складу на Дніпропетровщині. Тим часом у Ленінградській області продовжують палати термінали "Усть-Луга" та "Приморськ".

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", — підсумували в Генеральному штабі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські медіа поширюють інформацію про те, що країни Балтії нібито офіційно дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для проведення атак по об’єктах на північному заході РФ. Згідно з повідомленнями каналу Mash, раніше такі польоти нібито дозволялися лише негласно, проте тепер "влада Литви, Латвії та Естонії офіційно відкрила своє повітряне право українським БпЛА — для атак по Петербургу, Ленобласті та північному заходу Росії".