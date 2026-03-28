Россия в огне: что атаковали украинские защитники в РФ

Украинские защитники продолжают системно истощать военную машину агрессора. В ночь на 28 марта подразделения Сил обороны совершили результативную атаку на нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в Ярославской области РФ.

Как сообщают в Генштабе, на территории предприятия зафиксировано попадание, повлекшее пожар. Степень нанесенного ущерба устанавливается. Это предприятие является критическим для врага, поскольку его мощность составляет около 15 млн. тонн нефти в год.

"Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное топливо и критически важна для логистики вражеской армии", — подчеркивают в ведомстве.

Кроме этого, за прошедшие сутки горячо было и на других участках:

Поражены склады топлива и боеприпасов возле Донецка, Мангуша и Глубокого.

Ликвидирован пункт управления дронами вблизи Новой Каховки и командный пункт возле Любимовки.

Нанесены удары по ремонтной базе в Прохоровке и состав ресурсов в крымском Межгорье.

Также подтверждено поражение базы топлива возле Унечи (Брянская область) и района сосредоточения личного состава на Днепропетровщине. Тем временем в Ленинградской области продлевают палаты терминалы "Усть-Луга" и "Приморск".

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — подытожили в Генеральном штабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские медиа распространяют информацию о том, что страны Балтии якобы официально разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для проведения атак по объектам на северо-западе РФ. Согласно сообщениям канала Mash, ранее такие полеты якобы разрешались лишь негласно, однако теперь "власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное право украинским БПЛА — для атак по Петербургу, Ленобласти и северо-западу России".