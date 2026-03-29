Россия сбросила авиабомбу на Краматорск: ужасающие последствия атаки
НОВОСТИ

Россия сбросила авиабомбу на Краматорск: ужасающие последствия атаки

Российские войска атаковали Краматорской авиабомбой 29 марта.

29 марта 2026, 15:45
Slava Kot

Российские войска 29 марта нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив управляемую авиабомбу на жилой район города. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них 13-летний мальчик. Еще семь жителей получили ранения.

Россия сбросила авиабомбу на Краматорск. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о последствиях атаки РФ КАБом по Краматорску. По его словам, раненые имеют разную степень тяжести, их возраст составляет от 20 до 85 лет.

Удар был нанесен около обеда. Взрыв повредил несколько многоэтажных жилых домов и повлек за собой значительные разрушения. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Окончательное количество жертв и масштаб повреждений уточняются.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 7 ранены в результате удара по Краматорску. Среди погибших — 13-летний мальчик. Сегодня в обед россияне сбросили на город авиабомбу. Повреждены многочисленные многоэтажки", — пишет Филашкин.

Начальник Донецкой ОВА отметил, что атака стала очередным примером целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре.

Россия сбросила авиабомбу на Краматорск

Россия убила гражданских ударом по Краматорску

Россия сбросила авиабомбу на Краматорск

29 марта российские силы также атаковали ударными беспилотниками Славянск. По данным ГСЧС, в городе ранен один человек. В результате обстрела повреждены четыре многоквартирных дома, три автомобиля и здание отеля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия впервые за более месяца запустила ракеты "Кинжал" по Украине. Куда пытались попасть.

Также "Комментарии" писали, что после атаки дронов возник большой пожар в российском порту Усть-Луга.



Источник: https://t.me/VadymFilashkin/14508
