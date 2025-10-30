logo_ukra

Росія серед білого дня завдала смертельного удару по Слов'янську: що відомо про загиблих
Росія серед білого дня завдала смертельного удару по Слов'янську: що відомо про загиблих

У Слов'янську підтверджено загибель трьох осіб

30 жовтня 2025, 15:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

30 жовтня російські терористичні війська двічі завдали ударів по Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей. Про це у соцмережі повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Росія серед білого дня завдала смертельного удару по Слов'янську: що відомо про загиблих

Удар по Слов'янську. Фото: з відкритих джерел

Чиновник поінформував, що близько 10:00 ворог обстріляв місто із реактивних систем залпового вогню.

Під удар потрапили мікрорайон Лісової, вулиці Олімпійська та 95-ї бригади. Троє людей загинули.

У місті після обстрілу пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівки, котельню.                                          

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 30 жовтня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожих безпілотників та ракетну небезпеку.                                                                                                               

Росіяни запустили дрони, у Чернігові пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Києві працювали сили ППО. Балістика вдарила по Запоріжжю та Дніпру. Під ранок моніторингові канали повідомили, що ворог запустив Україною крилаті ракети типу "Калібр".

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська кілька годин поспіль атакували Запоріжжя та Запорізький район , є багато постраждалих. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

Раніше "Коментарі" писали – сьогодні близько 12 години у Дніпрі пролунав потужний вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.




