Среди раненых маленькие дети, люди могут быть под завалами: детали удара РФ по Запорожью
Среди раненых маленькие дети, люди могут быть под завалами: детали удара РФ по Запорожью

Россияне попали в общежитие в Запорожье

30 октября 2025, 07:08
Российские террористические войска несколько часов подряд атаковали Запорожье и Запорожский район, есть много пострадавших. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Среди раненых маленькие дети, люди могут быть под завалами: детали удара РФ по Запорожью

Удар по общежитию в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Россияне попали в общежитие в Запорожье, там разрушены несколько этажей.

Федоров сообщил об одиннадцати раненых. Женщина 45 лет и мужчина 20 лет были доставлены в больницу, еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Также среди раненых шестеро детей – трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, произошло несколько возгораний в жилой застройке, а также поврежден объект инфраструктуры.

Стоит отметить, в ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Этой ночью враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, после чего совершил пусковые маневры. 

Кроме того, утром в России взлетели самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет. Военные зафиксировали пуски на Винницкую область, после чего ракеты "Кинжал" летели на Ладыжин.                                                                                       

Начиная с 06:30 в мониторинговых каналах появилась информация, что враг второй раз за утро поднял в небо самолеты МиГ-31К. Впоследствии информация была подтверждена официально. 

"Повторные пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на Черниговщине в направлении Житомира", — говорится в сообщении военных.

