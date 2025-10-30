Россия нанесла зверский удар по Украине ракетами и дронами: Кинжалы летят до сих пор

Рубрики
Кравцев Сергей
В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Россияне запустили дроны, в Чернигове поврежден объект инфраструктуры, в Киеве работали силы ПВО. Баллистика ударила по Запорожью и Днепру.
Под утро мониторинговые каналы сообщили, что враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр".
Позже военные зафиксировали их в воздушном пространстве Украины. Первые ракеты летели над Херсонской областью в направлении Николаевской. Еще через некоторое время стало понятно, что ракеты летят в направлении западных областей. Среди них: Хмельницкая, Тернопольская и Ивано-Франковская и Львовская.
Уже после 5 утра в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Львова быть в укрытиях, а СМИ информировали о звуках взрывов в Ивано-Франковске.
Стоит заметить, что этой ночью враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, после чего совершил пусковые маневры.
Кроме того, утром в России взлетели самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет. Военные зафиксировали пуски на Винницкую область, после чего ракеты "Кинжал" летели на Ладыжин.
Начиная с 06:30 в мониторинговых каналах появилась информация, что враг второй раз за утро поднял в небо самолеты МиГ-31К. Впоследствии информация была подтверждена официально.
Одним из городов, в который целился враг стал Ивано-Франковск. Почти сразу после взрывов местные паблоики начали писать о перебоях с энергоснабжением в Ивано-Франковске.
Впоследствии мэр города Марцинкив подтвердил это.
"Могут быть перебои со светом! Под ударами энергетическая инфраструктура страны", — написал он в соцсети.
