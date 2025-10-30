Россия нанесла зверский удар по Украине ракетами и дронами: Кинжалы летят до сих пор

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Россияне запустили дроны, в Чернигове поврежден объект инфраструктуры, в Киеве работали силы ПВО. Баллистика ударила по Запорожью и Днепру.

Под утро мониторинговые каналы сообщили, что враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр".

Позже военные зафиксировали их в воздушном пространстве Украины. Первые ракеты летели над Херсонской областью в направлении Николаевской. Еще через некоторое время стало понятно, что ракеты летят в направлении западных областей. Среди них: Хмельницкая, Тернопольская и Ивано-Франковская и Львовская.

Уже после 5 утра в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Львова быть в укрытиях, а СМИ информировали о звуках взрывов в Ивано-Франковске.

Стоит заметить, что этой ночью враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, после чего совершил пусковые маневры.

Кроме того, утром в России взлетели самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет. Военные зафиксировали пуски на Винницкую область, после чего ракеты "Кинжал" летели на Ладыжин.

Начиная с 06:30 в мониторинговых каналах появилась информация, что враг второй раз за утро поднял в небо самолеты МиГ-31К. Впоследствии информация была подтверждена официально.

"Повторные пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на Черниговщине в направлении Житомира", — говорится в сообщении военных.

Одним из городов, в который целился враг стал Ивано-Франковск. Почти сразу после взрывов местные паблоики начали писать о перебоях с энергоснабжением в Ивано-Франковске.

Впоследствии мэр города Марцинкив подтвердил это.

"Могут быть перебои со светом! Под ударами энергетическая инфраструктура страны", — написал он в соцсети.

