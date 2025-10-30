Росія завдала звірячого удару по Україні ракетами та дронами: Кинджали летять досі

У ніч на 30 жовтня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожих безпілотників та ракетну небезпеку.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Росіяни запустили дрони, у Чернігові пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Києві працювали сили ППО. Балістика вдарила по Запоріжжю та Дніпру.

Під ранок моніторингові канали повідомили, що ворог запустив Україною крилаті ракети типу "Калібр".

Пізніше військові зафіксували їх у повітряному просторі України. Перші ракети летіли над Херсонською областю у напрямку Миколаївської. Ще через деякий час стало зрозуміло, що ракети летять у напрямку до західних областей. Серед них: Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Львівська.

Вже після 5-ї ранку у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Львова бути в укриттях, а ЗМІ інформували про звуки вибухів в Івано-Франківську.

Варто зауважити, що цієї ночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, після чого здійснив пускові маневри.

Крім того, вранці у Росії злетіли літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет. Військові зафіксували пуски на Вінницьку область, після чого ракети "Кинжал" летіли на Ладижин.

Починаючи з 06:30, у моніторингових каналах з'явилася інформація, що ворог вдруге за ранок підняв у небо літаки МіГ-31К. Згодом інформацію було підтверджено офіційно.

"Повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Чернігівщині у напрямку Житомира", — йдеться у повідомленні військових.

Одним із міст, у яке цілився ворог став Івано-Франківськ. Майже одразу після вибухів місцеві паблоїки почали писати про перебої з енергопостачанням в Івано-Франківську.

Згодом мер міста Марцинків підтвердив це.

"Може бути перебої зі світлом! Під ударами енергетична інфраструктура країни", — написав він у соцмережі.

