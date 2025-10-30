logo_ukra

Серед поранених маленькі діти, люди можуть бути під завалами: деталі удару РФ по Запоріжжю
commentss НОВИНИ Всі новини

Серед поранених маленькі діти, люди можуть бути під завалами: деталі удару РФ по Запоріжжю

Росіяни потрапили до гуртожитку у Запоріжжі

30 жовтня 2025, 07:08
Автор:
Кравцев Сергей

Російські терористичні війська кілька годин поспіль атакували Запоріжжя та Запорізький район, є багато постраждалих. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

Серед поранених маленькі діти, люди можуть бути під завалами: деталі удару РФ по Запоріжжю

Удар по гуртожитку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Росіяни потрапили до гуртожитку у Запоріжжі, там зруйновано кілька поверхів.

Федоров повідомив про одинадцять поранених. Жінку 45 років та чоловіка 20 років було доставлено до лікарні, ще дві жінки отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.

Також серед поранених шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям віком від 3 до 6 років. Усі одержують необхідну медичну допомогу.                                     

Крім того, сталося кілька спалахів у житловій забудові, а також пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Варто зазначити, що в ніч на 30 жовтня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожих безпілотників та ракетну небезпеку.

Цієї ночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, після чого здійснив пускові маневри.

Крім того, вранці у Росії злетіли літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет. Військові зафіксували пуски на Вінницьку область, після чого ракети "Кинжал" летіли на Ладижин.         

Починаючи з 06:30, у моніторингових каналах з'явилася інформація, що ворог вдруге за ранок підняв у небо літаки МіГ-31К. Згодом інформацію було підтверджено офіційно.                                          

"Повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Чернігівщині у напрямку Житомира", — йдеться у повідомленні військових.

Серед поранених маленькі діти, люди можуть бути під завалами: деталі удару РФ по Запоріжжю - фото 2

Серед поранених маленькі діти, люди можуть бути під завалами: деталі удару РФ по Запоріжжю - фото 2



