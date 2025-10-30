logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия средь белого дня нанесла смертельный удар по Славянску: что известно о погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия средь белого дня нанесла смертельный удар по Славянску: что известно о погибших

В Славянске подтверждена гибель трех человек

30 октября 2025, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

30 октября российскиеие террористические войска дважды нанесли удары по Славянску Донецкой области. В результате обстрелов погибли три человека. Об этом в соцсети сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Россия средь белого дня нанесла смертельный удар по Славянску: что известно о погибших

Удар по Славянску. Фото: из открытых источников

Чиновник проинформировал, что около 10:00 враг обстрелял город из реактивных систем залпового огня.

Под удар попали микрорайон Лесной, улицы Олимпийская и 95-й бригады. Три человека погибли.

В городе после обстрела повреждены жилые дома в том числе многоэтажки, котельная.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.                                                                                                

Россияне запустили дроны, в Чернигове поврежден объект инфраструктуры, в Киеве работали силы ПВО. Баллистика ударила по Запорожью и Днепру. Под утро мониторинговые каналы сообщили, что враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские террористические войска несколько часов подряд атаковали Запорожье и Запорожский район, есть много пострадавших. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.                        

Ранее "Комментарии" писали – сегодня около 12 часов в Днепре раздался мощный взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.      




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости