Росія розпочала масштабний наступ на фронті: в США розкрили деталі

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що російські війська розпочали запланований весняно-літній наступ у Донецькій області. Основною метою операції може бути прорив українського "поясу фортець" — системи оборонних позицій, що прикриває ключові міста регіону.

Росія почала весняно-літній наступ.

У звіті (ISW) зазначається, що російські підрозділи активізували наземні атаки на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися до Слов’янська, а саме північної частини оборонної лінії. За даними українських військових, 19 березня підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії та 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ здійснили масштабний штурм чисельністю приблизно батальйону.

"Російські війська, ймовірно, розпочали очікуваний весняно-літній наступ 2026 року проти Українського фортечного поясу, головної оборонної лінії України в Донецькій області", — йдеться в заяві Інституту вивчення війни.

За інформацією Збройних сил України, у наступі було задіяно понад 500 російських військових, десятки одиниць бронетехніки та понад сотню мотоциклів, баггі й всюдиходів. Як оцінюють в ISW, такий масштаб атаки перевищує більшість механізованих штурмів, які російські війська проводили в попередні місяці.

Українські військові наголошують, що Лиман має стратегічне значення. Контроль над цим містом може відкрити шлях до подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ, які є ключовими опорними пунктами оборони на Донеччині. Водночас російські сили змінюють тактику. За словами українських військових, замість великих колон техніки вони дедалі частіше використовують розосереджені атаки невеликими групами піхоти та техніки, намагаючись ускладнити роботу українських безпілотників.

Аналітики ISW також фіксують посилення ударів керованими авіабомбами та дронами-камікадзе. Такі атаки можуть бути спрямовані на послаблення української логістики перед активізацією наземних операцій.

Водночас аналітики вважають малоймовірним, що Росії вдасться повністю прорвати український "фортечний пояс" у 2026 році. Однак війська РФ можуть отримати окремі тактичні здобутки, заплативши за них значними втратами на полі бою.

