Росіяни пішли у масштабний наступ на семи напрямках: Білецький розкрив деталі

Російські загарбницькі війська здійснили масштабну спробу прориву на Лиманському напрямку, одночасно атакувавши одразу з семи напрямків у зоні відповідальності Третього армійського корпусу. Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, противник кинув у бій значні сили: понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та більше ніж 100 одиниць мототехніки – мотоцикли, багі й квадроцикли. У наступі брали участь підрозділи одразу двох армій – 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової.

Атака була ретельно підготовлена і тривала близько півтора місяця. Росіяни активно били керованими авіабомбами по переправах через Оскіл, намагаючись зірвати українську логістику, а також наводили власні понтонні переправи та розміновували маршрути.

Втім, українські сили заздалегідь підготувалися до наступу. За словами Білецького, кожна бригада мала власний план оборони, а дії підрозділів координувалися на рівні корпусу. У результаті всі атаки ворога були зірвані.

Лише за чотири години бою російські війська зазнали значних втрат: знищено 84 одиниці мототехніки, 11 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, три танки, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", п’ять артилерійських гармат і понад 160 безпілотників.

Загальні втрати особового складу противника за добу склали 405 військових, із яких 288 – безповоротні. Попри масштаб атаки, російські сили не змогли захопити жодної позиції чи населеного пункту. Українські підрозділи продовжують знищення залишків ворожих груп у зоні бойових дій.

