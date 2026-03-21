Российские захватнические войска предприняли масштабную попытку прорыва на Лиманском направлении, одновременно атаковав сразу из семи направлений в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Об этом сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий.

По его словам, противник бросил в бой значительные силы: более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники — мотоциклы, баги и квадроциклы. В наступлении участвовали подразделения сразу двух армий – 1-й танковой и 20-й общевойсковой.

Атака была тщательно подготовлена и продолжалась около полутора месяцев. Россияне активно избивали управляемыми авиабомбами по переправам через Оскол, пытаясь сорвать украинскую логистику, а также приводили собственные понтонные переправы и разминировали маршруты.

Впрочем, украинские силы заранее подготовились к наступлению. По словам Белецкого, каждая бригада имела свой план обороны, а действия подразделений координировались на уровне корпуса. В результате все атаки врага были сорваны.

Только за четыре часа боя российские войска понесли значительные потери: уничтожены 84 единицы мототехники, 11 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, три танка, тяжелая огнеметная система "Сонцепек", пять артиллерийских орудий и более 160 беспилотников.

Общие потери личного состава противника в сутки составили 405 военных, из которых 288 – безвозвратные. Несмотря на масштаб атаки, российские силы не смогли захватить ни одну позицию или населенный пункт. Украинские подразделения продолжают уничтожение остатков вражеских групп в зоне боевых действий.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль готовится к массовым репрессиям: чего взволновался Путин.



