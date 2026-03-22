Россия начала масштабное наступление на фронте: в США раскрыли детали

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) указывают на то, что российские войска начали запланированное весенне-летнее наступление в Донецкой области. Основной целью операции может быть прорыв украинского "пояса крепостей" – системы оборонных позиций, прикрывающая ключевые города региона.

Россия начала весенне-летнее наступление. Фото из открытых источников

В отчете (ISW) отмечается, что российские подразделения активизировали наземные атаки на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться к Славянску, а именно к северной части оборонительной линии. По данным украинских военных, 19 марта подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ совершили масштабный штурм численностью примерно батальона.

"Российские войска, вероятно, начали ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 против Украинского крепостного пояса, главной оборонной линии Украины в Донецкой области", — говорится в заявлении Института изучения войны.

По информации Вооруженных сил Украины, в наступлении было задействовано более 500 российских военных, десятки единиц бронетехники и более сотни мотоциклов, багги и вездеходов. Как оценивают в ISW, такой масштаб атаки превышает большинство механизированных штурмов, проводимых российскими войсками в предыдущие месяцы.

Украинские военные подчеркивают, что Лиман имеет стратегическое значение. Контроль над этим городом может открыть путь к дальнейшему наступлению на Славянск и Краматорск, которые являются ключевыми опорными пунктами обороны в Донецкой области. В то же время, российские силы меняют тактику. По словам украинских военных, вместо больших колонн техники они чаще используют рассредоточенные атаки небольшими группами пехоты и техники, пытаясь усложнить работу украинских беспилотников.

Аналитики ISW также фиксируют усиление ударов управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе. Такие атаки могут быть направлены на ослабление украинской логистики перед активизацией наземных операций.

В то же время, аналитики считают маловероятным, что России удастся полностью прорвать украинский "крепостной пояс" в 2026 году. Однако войска РФ могут получить отдельные тактические достижения, заплатив за них значительные потери на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пошли в масштабное наступление на семи направлениях.

Также "Комментарии" писали, что Путин готовит 400 тысяч солдат. Где они ударят.