Путін готує 400 тисяч солдатів: де вони вдарять
Путін готує 400 тисяч солдатів: де вони вдарять

ЗСУ розкрили плани Кремля: мобілізація може не посилити фронт, а лише закрити колосальні втрати

20 березня 2026, 08:02
Кравцев Сергей

Росія 2026 року планує додатково мобілізувати близько 409 тисяч військових для війни проти України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Проте українські військові експерти вважають, що ці ресурси навряд чи стануть основою нового масштабного наступу.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, стратегія України в поточних умовах має спиратися на зміцнення оборони та максимальне виснаження противника. Йдеться про посилення інженерно-фортифікаційних споруд, а також активне застосування високоточного та касетного озброєння для збільшення втрат армії РФ.

Експерт наголошує, що мобілізація важлива, але не є вирішальним фактором. Ключову роль, на його думку, відіграють сучасні технології та ефективна організація оборони, здатні завдати противнику критичної шкоди.

При цьому Селезньов звертає увагу: оголошені 409 тисяч мобілізованих не означають підготовки до нового наступу. За його оцінкою, Кремль мусить компенсувати величезні щомісячні втрати на фронті.

"Якщо ворог втрачає 30-35 тисяч щомісяця, то за рік це майже 400 тисяч. Це проста арифметика", — наголосив він.

Таким чином, мобілізаційний ресурс, швидше за все, піде на поповнення поточних та майбутніх втрат, а не розширення лінії фронту. В умовах таких темпів виснаження російська армія навряд чи зможе суттєво наростити наступальні можливості чи відкрити нові напрямки бойових дій.

Експерти вважають, що це свідчить про перехід війни у фазу затяжного протистояння, де вирішальними стають не лише чисельність військ, а й ефективність їхнього застосування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступ заходить у глухий кут: що пішло не так у окупантів.




