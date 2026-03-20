Путин готовит 400 тысяч солдат: где они ударят

Россия в 2026 году планирует дополнительно мобилизовать около 409 тысяч военных для войны против Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако украинские военные эксперты считают, что эти ресурсы вряд ли станут основой для нового масштабного наступления.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, стратегия Украины в текущих условиях должна опираться на укрепление обороны и максимальное истощение противника. Речь идёт об усилении инженерно-фортификационных сооружений, а также активном применении высокоточного и кассетного вооружения для увеличения потерь армии РФ.

Эксперт подчёркивает, что мобилизация важна, но не является решающим фактором. Ключевую роль, по его мнению, играют современные технологии и эффективная организация обороны, способные нанести противнику критический урон.

При этом Селезнев обращает внимание: объявленные 409 тысяч мобилизованных не означают подготовку к новому наступлению. По его оценке, Кремль вынужден компенсировать огромные ежемесячные потери на фронте.

"Если враг теряет 30-35 тысяч ежемесячно, то за год это почти 400 тысяч. Это простая арифметика", — отметил он.

Таким образом, мобилизационный ресурс, скорее всего, пойдёт на восполнение текущих и будущих потерь, а не на расширение линии фронта. В условиях таких темпов истощения российская армия вряд ли сможет существенно нарастить наступательные возможности или открыть новые направления боевых действий.

Эксперты считают, что это свидетельствует о переходе войны в фазу затяжного противостояния, где решающими становятся не только численность войск, но и эффективность их применения.

