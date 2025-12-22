Україна володіє інформацією про місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" на території Білорусі. Ці дані вже передаються міжнародним партнерам для оцінки загрози. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ракета "Орєшнік" здатна вражати багато європейських країн, включно з Польщею та Німеччиною.

Росія прямо загрожує Європі: «Орєшнік» може дістатися до Німеччини

Олег Катков, головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express, наголошує, що "Орєшнік" перемістили ближче до країн Європи, а її мінімальна дальність ураження — 700 км, що становить загрозу саме для країн ЄС.

"Для того, щоб вона могла діставати всі країни Європи, то її треба розмістити поближче до них. Тому що дальність до п'яти з половиною тисяч кілометрів...Але, мінімальна точка для ураження — 700 км. До Києва, зокрема, від найвіддаленішої точки Білорусі — 660 км", — зазначає Олег Катков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі для бойового чергування. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тепер є загроза багатьом країнам. Зеленський заявив, що знає, як протидіяти "Орєшніку"

"Ми розуміємо, де він буде, ми передаємо інформацію партнерам", — заявив Зеленський. "Партнери самі вирішуватимуть, як реагувати на це. Україна показувала їм дистанцію, на яку він діятиме. Це загроза багатьом країнам. "Орєшнік" дронами збити неможливо. Росіяни били ним по Україні, тож знаємо, як з ним боротися", — наголосив президент.

Також "Коментарі" повідомляли, що з огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань зсунули подалі від кордонів, однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. Тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети видання "Телеграф" використало нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі – орієнтовно між Мінськом і Бобруйськом.