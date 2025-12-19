Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі для бойового чергування. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тепер є загроза багатьом країнам.

Зеленський заявив, що знає, як протидіяти «Орєшніку»

"Ми розуміємо, де він буде, ми передаємо інформацію партнерам", — заявив Зеленський.

"Партнери самі вирішуватимуть, як реагувати на це. Україна показувала їм дистанцію, на яку він діятиме. Це загроза багатьом країнам. "Орєшнік" дронами збити неможливо. Росіяни били ним по Україні, тож знаємо, як з ним боротися", — наголосив президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань зсунули подалі від кордонів, однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. Тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети видання "Телеграф" використало нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі – орієнтовно між Мінськом і Бобруйськом.

За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" понад 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с), підлітний час до ключових міст з умовної точки у центральній частині Білорусі вимірюється у межах однієї-двох з половиною хвилин.

Найшвидше ракета досягне Вільнюса — приблизно за 1 хвилину 4 секунди. До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, а до Києва — за 1 хвилину 51 секунду, до Львова — 2 хвилини 24 секунди. Середній час підльоту до міст ЄС становить близько двох хвилин: до Даугавпілса — 1 хвилина 22 секунди, до Любліна — 2 хвилини 11 секунд, до Варшави — 2 хвилини 23 секунди, а до естонського Тарту — 2 хвилини 41 секунду.