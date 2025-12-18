Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що балістичний комплекс "Орєшнік" розміщено в Білорусі від учора.

За скільки долетить «Орєшнік» з Білорусі

Водночас ще у вересні 2025 року міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявляв, що країна вже розмістила на своїй території "Орєшнік".

Незадовго до того й сам Лукашенко казав, що комплекс "уже в дорозі". А у жовтні 2025 року білоруський диктатор заявляв про плани поставити "Орєшнік" на бойове чергування у грудні.

Як швидко долетить до України та Європи

З огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань зсунули подалі від кордонів, однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. Тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети видання "Телеграф" використало нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі – орієнтовно між Мінськом і Бобруйськом.

За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" понад 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с), підлітний час до ключових міст з умовної точки у центральній частині Білорусі вимірюється у межах однієї-двох з половиною хвилин.

Найшвидше ракета досягне Вільнюса — приблизно за 1 хвилину 4 секунди.

До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, а до Києва — за 1 хвилину 51 секунду, до Львова — 2 хвилини 24 секунди.

Середній час підльоту до міст ЄС становить близько двох хвилин: до Даугавпілса — 1 хвилина 22 секунди, до Любліна — 2 хвилини 11 секунд, до Варшави — 2 хвилини 23 секунди, а до естонського Тарту — 2 хвилини 41 секунду.

Ці дані є орієнтовними, оскільки розрахунок базується на прямолінійній відстані та постійній швидкості. Реальний час польоту залежатиме від траєкторії, фази прискорення, а також можливостей протиракетної оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін повідомляв, що "Орєшнік" виведуть на бойове чергування до кінця цього року.