Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что баллистический комплекс "Орешник" размещен в Беларуси со вчерашнего дня.

За сколько долетит «Орешник» из Беларуси

В то же время, еще в сентябре 2025 года министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявлял, что страна уже разместила на своей территории "Орешник".

Незадолго до того сам Лукашенко говорил, что комплекс "уже в пути". А в октябре 2025 года белорусский диктатор заявлял о планах поставить "Орешник" на боевое дежурство в декабре.

Как быстро долетит до Украины и Европы

Учитывая заявления белорусских чиновников, географию военных учений сдвинули подальше от границ, однако никаких данных о месте проведения в открытых источниках нет. Поэтому для вычисления приблизительного времени подлета ракеты "Телеграф" использовало нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси – ориентировочно между Минском и Бобруйском.

По расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета российской ракеты "Орешник" свыше 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подростное время в ключевые города из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.

Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса — примерно за 1 минуту 4 секунды.

До Ровно она может долететь ориентировочно за 1 минуту 40 секунд, до Луцка – за 1 минуту 44 секунды, а до Киева – за 1 минуту 51 секунду, до Львова – 2 минуты 24 секунды.

Среднее время подлета в города ЕС составляет около двух минут: в Даугавпилс — 1 минута 22 секунды, в Люблин — 2 минуты 11 секунд, в Варшаву — 2 минуты 23 секунды, а в эстонский Тарт — 2 минуты 41 секунду.

Эти данные ориентировочные, поскольку расчет базируется на прямолинейном расстоянии и постоянной скорости. Реальное время полета будет зависеть от траектории, фазы ускорения и возможностей противоракетной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин сообщал, что "Орешник" выведут на боевое дежурство до конца этого года.