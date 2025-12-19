Завершается перемещение Орешника на территорию Беларуси для боевого дежурства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь есть угроза для многих стран.

Зеленский заявил, что знает, как противодействовать «Орешнику»

"Мы понимаем, где он будет, мы передаем информацию партнерам", — заявил Зеленский.

Партнеры сами будут решать, как реагировать на это. Украина показывала им дистанцию, на которую он будет действовать. Это угроза для многих стран. "Орешник" дронами сбить невозможно. Россияне били им по Украине, так что знаем, как с ним бороться", — подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что, учитывая заявления белорусских чиновников, географию военных учений сдвинули подальше от границ, однако никаких данных о месте проведения в открытых источниках нет. Поэтому для вычисления приблизительного времени подлета ракеты издание "Телеграф" использовало нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси – ориентировочно между Минском и Бобруйском.

По расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета российской ракеты "Орешник" свыше 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлетное время в ключевые города из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.

Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса — примерно за 1 минуту 4 секунды. До Ровно она может долететь ориентировочно за 1 минуту 40 секунд, до Луцка – за 1 минуту 44 секунды, а до Киева – за 1 минуту 51 секунду, до Львова – 2 минуты 24 секунды. Среднее время подлета в города ЕС составляет около двух минут: в Даугавпилс — 1 минута 22 секунды, в Люблин — 2 минуты 11 секунд, в Варшаву — 2 минуты 23 секунды, а в эстонский Тарт — 2 минуты 41 секунду.