Украина владеет информацией о месте размещения новой российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси. Эти данные передаются международным партнерам для оценки угрозы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ракета "Орешник" способна поражать многие европейские страны, включая Польшу и Германию.

Россия прямо угрожает Европе: «Орешник» может добраться до Германии

Олег Катков, главный редактор cпециализированного военного издания Defense Express, отмечает, что "Орешник" переместили ближе к странам Европы, а ее минимальная дальность поражения — 700 км, что представляет угрозу именно странам ЕС.

"Для того, чтобы она могла доставать все страны Европы, ее нужно разместить поближе к ним. Потому что дальность до пяти с половиной тысяч километров… Но минимальная точка для поражения – 700 км. В Киев, в частности, от самой отдаленной точки Беларуси – 660 км", – отмечает Олег Катков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что завершается перемещение "Орешника" на территорию Беларуси для боевого дежурства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь есть угроза для многих стран. Зеленский заявил, что знает, как противодействовать "Орешнику".

"Мы понимаем, где он будет, мы передаем информацию партнерам", — заявил Зеленский. "Партнеры сами будут решать, как реагировать на это. Украина показывала им дистанцию, на которую он будет действовать. Это угроза многим странам. "Орешник" дронами сбить невозможно. Россияне били им по Украине, так что знаем, как с ним бороться", — подчеркнул президент.

Также "Комментарии" сообщали , что, учитывая заявления белорусских чиновников, географию военных учений сдвинули подальше от границ, однако никаких данных о месте проведения в открытых источниках нет. Поэтому для вычисления приблизительного времени подлета ракеты издание "Телеграф" использовало нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси – ориентировочно между Минском и Бобруйском.