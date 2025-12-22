logo_ukra

Росія почала транскордонні атаки на Сумщині та Харківщині: на Заході пояснили справжню мету Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія почала транскордонні атаки на Сумщині та Харківщині: на Заході пояснили справжню мету Кремля

Росія активізувала обмежені атаки на кордоні Сумської та Харківської областей. В ISW заявили, що це частина інформаційної війни, а не новий наступ.

22 грудня 2025, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська останніми днями активізували обмежені транскордонні атаки на півночі Сумської та Харківської областей. Йдеться про спроби просування в районі прикордонних сіл Грабовське на Сумщині та Сотницький Козачок на Харківщині. Нову атаку проаналізували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) та пояснили цілі дій Кремля.

Росія почала транскордонні атаки на Сумщині та Харківщині: на Заході пояснили справжню мету Кремля

Росіяни почали транскордонні атаки на Сумщині та Харківщині. Фото з відкритих джерел

За оцінкою ISW, Кремль застосовує тактику так званої "когнітивної війни". Це обмежені військові дії, які мають більше інформаційний, ніж оперативний ефект. На думку аналітиків, головне мета Кремля такими кроками створити враження, що українська оборона нібито руйнується, і підштовхнути західних партнерів України до ідеї неминучості поступок Москві.

У Сумській області російські підрозділи змогли зайти до села Грабовське, розташованого безпосередньо на кордоні. Українська сторона підтвердила бої в цьому районі та перегрупування сил, наголосивши, що ситуація залишається контрольованою. Частина джерел називає населений пункт "сірою зоною", де тривають зіткнення.

Паралельно російська піхота здійснила спробу атаки поблизу Сотницького Козачка на Харківщині. За даними українських військових, штурм було відбито, а прориву оборони не допущено.

В ISW вважають, що Кремль намагається використати ці локальні атаки для просування наративу про створення "буферної зони" на півночі України. Цю ідею раніше неодноразово озвучував Володимир Путін, сигналізуючи про ширші територіальні претензії.

"Ці дві транскордонні атаки, ймовірно, мають на меті просування кремлівської кампанії когнітивної війни, щоб переконати Захід, що лінії фронту в Україні руйнуються, таким чином, що Україна повинна поступитися всім вимогам Росії. Кремль, ймовірно, має намір представити ці обмежені транскордонні атаки на невеликі сільські прикордонні села в давно сплячих районах міжнародного кордону як частину нового широкомасштабного російського наступу, щоб підкріпити хибний наратив про те, що лінія фронту України руйнується на всьому театрі військових дій", — йдеться у звіті Інститут вивчення війни.

Аналітики підсумовують, що попри інформаційний тиск, ознак швидкого колапсу фронту немає, а твердження про неминучу поразку України не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-21-2025/
