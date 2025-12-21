Хто може змусити Путіна зупинити війну, якщо мирний план США не спрацює

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим гравцем, здатним реально вплинути на рішення Кремля щодо припинення війни, залишаються США. Однак, за його словами, існують і інші країни, які теоретично могли б змусити Росію зупинити агресію, зокрема Китай.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 грудня відповів, хто міг би вплинути на Володимира Путіна та Росію для закінчення війни проти України у разі провалу мирного плану США.
Президент зауважив, що наразі альтернатив не слід шукати, адже Трамп має достатньо сили, аби вплинути на Путіна, а США перетворити закінчення війни в Україні на свою "дипломатичну перемогу".
На думку Зеленського, Вашингтон повинен посилювати тиск на Кремль не лише через переговори, а й за допомогою жорсткіших санкцій та подальшої військової підтримки України. За його словами, цілі Путіна не змінилися і небажання Москви вести реальні переговори, це спроби Кремля нав’язати власні умови, які передбачають капітуляцію України.
