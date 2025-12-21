Хто може змусити Путіна зупинити війну, якщо мирний план США не спрацює

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим гравцем, здатним реально вплинути на рішення Кремля щодо припинення війни, залишаються США. Однак, за його словами, існують і інші країни, які теоретично могли б змусити Росію зупинити агресію, зокрема Китай.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 грудня відповів, хто міг би вплинути на Володимира Путіна та Росію для закінчення війни проти України у разі провалу мирного плану США.

"Напевно, представники Близького Сходу, але я вважаю, все одно США мають більше шансів. Коаліція охочих — це Європа плюс, наші друзі з Канади та з Японії, але вони все одно в тому чи в тій чи іншій якості вони за столом перемовин. І ще, напевно, Китай би міг, але ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що наразі альтернатив не слід шукати, адже Трамп має достатньо сили, аби вплинути на Путіна, а США перетворити закінчення війни в Україні на свою "дипломатичну перемогу".

"Я вважаю, що така сила є у Сполучених Штатів і у президента Трампа. Я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити Путіна", — додав Зеленський.

На думку Зеленського, Вашингтон повинен посилювати тиск на Кремль не лише через переговори, а й за допомогою жорсткіших санкцій та подальшої військової підтримки України. За його словами, цілі Путіна не змінилися і небажання Москви вести реальні переговори, це спроби Кремля нав’язати власні умови, які передбачають капітуляцію України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв озвучив перші деталі переговорів Росії та США у Маямі.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про несправедливий компроміс з боку США щодо закінчення війни в Україні.