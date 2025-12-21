Кто может заставить Путина остановить войну, если мирный план США не сработает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым игроком, способным реально повлиять на решение Кремля по прекращению войны, остаются США. Однако, по его словам, существуют и другие страны, которые теоретически могли бы вынудить Россию остановить агрессию, в частности Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря ответил, кто мог бы повлиять на Путина и Россию для окончания войны против Украины в случае провала мирного плана США.

"Наверное, представители Ближнего Востока, но я считаю, все равно США имеют больше шансов. Коалиция желающих — это Европа плюс, наши друзья из Канады и Японии, но они все равно в том или ином качестве они за столом переговоров. И еще, наверное, Китай мог бы, но мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что пока альтернатив не следует искать, ведь Трамп имеет достаточно силы, чтобы повлиять на Путина, а США превратить окончание войны в Украине в свою "дипломатическую победу".

"Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и президента Трампа. Я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина", — добавил Зеленский.

По мнению Зеленского, Вашингтон должен усиливать давление на Кремль не только из-за переговоров, но и посредством более жестких санкций и последующей военной поддержки Украины. По его словам, цели Путина не изменились и нежелание Москвы вести реальные переговоры, это попытки Кремля навязать собственные условия, предусматривающие капитуляцию Украины.

