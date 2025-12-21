logo

BTC/USD

88097

ETH/USD

2972.55

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кто может заставить Путина остановить войну, если мирный план США не сработает
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто может заставить Путина остановить войну, если мирный план США не сработает

Владимир Зеленский заявил, что Китай и США имеют реальные рычаги влияния на Россию. Президент объяснил, кто может остановить войну, если мирный план США провалится.

21 декабря 2025, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым игроком, способным реально повлиять на решение Кремля по прекращению войны, остаются США. Однако, по его словам, существуют и другие страны, которые теоретически могли бы вынудить Россию остановить агрессию, в частности Китай.

Кто может заставить Путина остановить войну, если мирный план США не сработает

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря ответил, кто мог бы повлиять на Путина и Россию для окончания войны против Украины в случае провала мирного плана США.

"Наверное, представители Ближнего Востока, но я считаю, все равно США имеют больше шансов. Коалиция желающих — это Европа плюс, наши друзья из Канады и Японии, но они все равно в том или ином качестве они за столом переговоров. И еще, наверное, Китай мог бы, но мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что пока альтернатив не следует искать, ведь Трамп имеет достаточно силы, чтобы повлиять на Путина, а США превратить окончание войны в Украине в свою "дипломатическую победу".

"Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и президента Трампа. Я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина", — добавил Зеленский.

По мнению Зеленского, Вашингтон должен усиливать давление на Кремль не только из-за переговоров, но и посредством более жестких санкций и последующей военной поддержки Украины. По его словам, цели Путина не изменились и нежелание Москвы вести реальные переговоры, это попытки Кремля навязать собственные условия, предусматривающие капитуляцию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев озвучил первые детали переговоров России и США в Майами.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о несправедливом компромиссе со стороны США по окончании войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/1194422-zelenskij-nazvav-kraini-aki-mogli-b-zmusiti-rosiu-pripiniti-vijnu-akso-ssa-ne-vdastsa/
Теги:

Новости

Все новости