Кто может заставить Путина остановить войну, если мирный план США не сработает

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым игроком, способным реально повлиять на решение Кремля по прекращению войны, остаются США. Однако, по его словам, существуют и другие страны, которые теоретически могли бы вынудить Россию остановить агрессию, в частности Китай.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря ответил, кто мог бы повлиять на Путина и Россию для окончания войны против Украины в случае провала мирного плана США.
Президент отметил, что пока альтернатив не следует искать, ведь Трамп имеет достаточно силы, чтобы повлиять на Путина, а США превратить окончание войны в Украине в свою "дипломатическую победу".
По мнению Зеленского, Вашингтон должен усиливать давление на Кремль не только из-за переговоров, но и посредством более жестких санкций и последующей военной поддержки Украины. По его словам, цели Путина не изменились и нежелание Москвы вести реальные переговоры, это попытки Кремля навязать собственные условия, предусматривающие капитуляцию Украины.
