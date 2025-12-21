Україна терміново звернулася до Росії через ситуацію на Сумщині: що сталося

Україна заявила про грубе порушення міжнародного гуманітарного права після того, як російські військові примусово вивезли до РФ близько 50 цивільних мешканців прикордонної Сумщини. Йдеться про жителів села Грабовське, розташованого майже впритул до кордону з Росією.

18 грудня військовослужбовці Збройних сил РФ незаконно затримали мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня силоміць вивезли на територію Росії. На інцидент відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який звернувся до РФ та МКЧХ.

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ", — вказав Лубінець.

За його словами, дії російських військових є незаконними, а примусова депортація цивільного населення – це воєнний злочин.

"І звертаюся до наших громадян: залишатися в зоні бойових дій — це небезпечно. Евакуація — це шанс зберегти себе і своїх близьких! Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі", — додав Лубінець.

Нагадаємо, що Сумщині російські військові перетнули кордон та вночі 20 грудня викрали 50 українців, переважно це люди похилого віку, які відмовилися від евакуації. Найстаршій мешканці села Грабовське 89 років. Інформацію про викрадення людей російськими солдатами також підтвердили в ЗСУ.

