Росіяни вдерлися на Сумщину та вивезли цивільних на територію рф

Російські війська у ніч на 20 грудня зайшли в прикордонне село Грабовське, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. Про це повідомляє "Кордон.Медіа" з посиланням на власні перевірені джерела.

Росіяни евакуювали українців з Сумщини у рф

За наявною інформацією, у селі перебували цивільні мешканці, які раніше офіційно відмовилися від евакуації. Йдеться про трохи більше ніж 50 осіб. Усіх їх російські військові вивезли на територію РФ для так званих "фільтраційних заходів".

Також зафіксовано подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий та села Рясне.

У Рясному станом на ранок 20 грудня залишалися цивільні. Увечері того ж дня розпочалася евакуація: за участі Червоного Хреста, підрозділу "Білі янголи" та представників влади вдалося вивезти близько чверті мешканців. Інші, попри попередження про загрозу, вирішили залишитися.

Редакція "Кордон.Медіа" зазначає, що публікує лише ту інформацію, яка не шкодить Силам оборони України, та продовжить інформувати про події з огляду на суспільну значущість ситуації.

В ОВА заявили, що сьогодні з Краснопільської громади броньованим транспортом було евакуйовано частину мешканців.


