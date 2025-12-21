logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне ворвались на Сумщину и вывезли гражданских на территорию России
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне ворвались на Сумщину и вывезли гражданских на территорию России

Ситуация в Краснопольской области по состоянию на 20:00 20 декабря: россияне зашли в пограничную деревню и вывезли гражданских

21 декабря 2025, 03:22
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские войска в ночь на 20 декабря зашли в пограничное село Грабовское , расположенное непосредственно на линии государственной границы. Об этом сообщает "Граница.Медиа" со ссылкой на собственные проверенные источники.

Россияне ворвались на Сумщину и вывезли гражданских на территорию России

Россияне эвакуировали украинцев с Сумской области в рф

По имеющейся информации, в селе находились гражданские жители, ранее официально отказавшиеся от эвакуации. Речь идет о чуть более 50 человек. Всех из них российские военные вывезли на территорию РФ для так называемых "фильтрационных мер".

Также зафиксировано дальнейшее движение российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное .

В обильном состоянии на утро 20 декабря оставались гражданские. Вечером того же дня началась эвакуация: с участием Красного Креста, подразделения "Белые ангелы" и представителей власти удалось вывезти около четверти жителей. Остальные, несмотря на предупреждение об угрозе, решили остаться.

Редакция "Граница.Медиа" отмечает, что публикует только ту информацию, которая не вредит Силам обороны Украины, и продолжит информировать о событиях с учетом общественной значимости ситуации.

В ОВА заявили, что сегодня из Краснопольского общества бронированным транспортом была эвакуирована часть жителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что полет беспилотника с российским флагом, зафиксированный над Киевом, был целенаправленной информационной провокацией, организованной агентурой противника. Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.

По его словам, дрон был запущен не в военных целях, а исключительно для съемки пропагандистского видео, которое планировали распространить в информационном пространстве России. Флеш уточнил, что беспилотник находился в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего его обнаружили и обезвредили радиоэлектронной борьбой. Общая дальность полета дрона составила менее одного километра.



Источник: https://www.facebook.com/kordonmedia/posts/pfbid0372cMTu3cqbnA9VFoDrmhEZx5LggvdQwuABVcRjGtMXYQXjijnLPRvpjgjeLEemNvl
