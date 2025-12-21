logo_ukra

Суспільство події Флеш про дрон з російським прапором над Києвом
НОВИНИ

Флеш про дрон з російським прапором над Києвом

Політ дрона з російським прапором над Києвом був інформаційною провокацією, організованою агентурою РФ для створення відео в межах ІПСО. Про це заявив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш

21 грудня 2025, 03:15
Ткачова Марія

Політ безпілотника з російським прапором, зафіксований над Києвом, був цілеспрямованою інформаційною провокацією, організованою агентурою противника. Про це повідомив експерт з радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.

Флеш про дрон з російським прапором над Києвом

Флеш прокоментував індицент з російським прапором у Києві

За його словами, дрон був запущений не з військовою метою, а виключно для зйомки пропагандистського відео, яке планували поширити в інформаційному просторі Росії.

Флеш уточнив, що безпілотник перебував у повітрі 4 хвилини 50 секунд, після чого його виявили та знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. Загальна дальність польоту дрона склала менше одного кілометра.

Він наголосив, що повітряний простір Київ — як і інших великих міст — закритий і захищений багаторівневою системою технічних засобів різних служб. Водночас, за його словами, повністю виключити короткочасні провокації неможливо через фізичні обмеження.

"Фізику не обдуриш. Такі провокації можуть повторюватися на короткі проміжки часу. Саме ці хвилини і потрібні ворогу для створення сюжетів ІПСО", — пояснив експерт.

Сергій Флеш також запевнив, що організатори запуску дрона будуть притягнуті до відповідальності, хоча подробиці оперативних заходів він розкривати не може.

Окремо він звернувся до громадян і адміністраторів інформаційних ресурсів із закликом не публікувати відео або фото подібних інцидентів.

"Користі від таких публікацій жодної. Це лише інформаційна допомога противнику", — наголосив Флеш.

Українські фахівці вкотре підкреслюють, що подібні інциденти є елементами інформаційно-психологічних операцій РФ, спрямованих на створення ілюзії вразливості української столиці та деморалізацію суспільства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський диктатор Володимир Путін проштовхнув кандидатуру Стів Віткофф як головного переговорника від команди Дональд Трамп, вважаючи його зручним, прогнозованим і схильним до сприйняття російського наративу. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з перебігом контактів.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6729
