logo

BTC/USD

88097

ETH/USD

2972.55

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Флеш о дроне с русским флагом над Киевом
commentss НОВОСТИ Все новости

Флеш о дроне с русским флагом над Киевом

Полет дрона с российским флагом над Киевом был информационной провокацией, организованной агентурой РФ для создания видео в рамках ИПСО. Об этом заявил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш

21 декабря 2025, 03:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Полёт беспилотника с русским флагом, зафиксированный над Киевом, был целенаправленной информационной провокацией, организованной агентурой противника. Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш .

Флеш о дроне с русским флагом над Киевом

Флеш прокомментировал инцидент с российским флагом в Киеве

По его словам, дрон был запущен не в военных целях, а исключительно для съемки пропагандистского видео, которое планировали распространить в информационном пространстве России.

Флеш уточнил, что беспилотник находился в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего его обнаружили и обезвредили радиоэлектронной борьбой. Общая дальность полета дрона составила менее одного километра.

Он подчеркнул, что воздушное пространство Киев , как и других крупных городов, закрыто и защищено многоуровневой системой технических средств различных служб. В то же время, по его словам, полностью исключить кратковременные провокации невозможно из-за физических ограничений.

"Физику не проведешь. Такие провокации могут повторяться на короткое время. Именно эти минуты нужны врагу для создания сюжетов ИПСО", — пояснил эксперт.

Сергей Флеш также заверил, что организаторы запуска дрона будут привлечены к ответственности, хотя подробности оперативных мер он раскрывать не может.

Отдельно он обратился к гражданам и администраторам информационных ресурсов с призывом не публиковать видео или фото подобных инцидентов.

"Полезны от таких публикаций ни одной. Это только информационная помощь противнику", — подчеркнул Флэш.

Украинские специалисты еще раз подчеркивают, что подобные инциденты являются элементами информационно-психологических операций РФ, направленных на создание иллюзии уязвимости украинской столицы и деморализацию общества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин протолкнул кандидатуру Стив Виткофф как главного переговорщика от команды Дональд Трамп, считая его удобным, прогнозируемым и склонным к восприятию российского нарратива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе контактов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/serhii_flash/6729
Теги:

Новости

Все новости