Полёт беспилотника с русским флагом, зафиксированный над Киевом, был целенаправленной информационной провокацией, организованной агентурой противника. Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш .

Флеш прокомментировал инцидент с российским флагом в Киеве

По его словам, дрон был запущен не в военных целях, а исключительно для съемки пропагандистского видео, которое планировали распространить в информационном пространстве России.

Флеш уточнил, что беспилотник находился в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего его обнаружили и обезвредили радиоэлектронной борьбой. Общая дальность полета дрона составила менее одного километра.

Он подчеркнул, что воздушное пространство Киев , как и других крупных городов, закрыто и защищено многоуровневой системой технических средств различных служб. В то же время, по его словам, полностью исключить кратковременные провокации невозможно из-за физических ограничений.

"Физику не проведешь. Такие провокации могут повторяться на короткое время. Именно эти минуты нужны врагу для создания сюжетов ИПСО", — пояснил эксперт.

Сергей Флеш также заверил, что организаторы запуска дрона будут привлечены к ответственности, хотя подробности оперативных мер он раскрывать не может.

Отдельно он обратился к гражданам и администраторам информационных ресурсов с призывом не публиковать видео или фото подобных инцидентов.

"Полезны от таких публикаций ни одной. Это только информационная помощь противнику", — подчеркнул Флэш.

Украинские специалисты еще раз подчеркивают, что подобные инциденты являются элементами информационно-психологических операций РФ, направленных на создание иллюзии уязвимости украинской столицы и деморализацию общества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин протолкнул кандидатуру Стив Виткофф как главного переговорщика от команды Дональд Трамп, считая его удобным, прогнозируемым и склонным к восприятию российского нарратива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе контактов.