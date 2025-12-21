logo_ukra

Путін затвердив, Трамп погодився: хто веде переговори з Кремлем
Путін затвердив, Трамп погодився: хто веде переговори з Кремлем

Росія змогла вплинути на конфігурацію переговорної команди Дональда Трампа: Владімір Путін особисто схвалив Стіва Віткоффа як ключового переговорника, вважаючи його зручним і передбачуваним

21 грудня 2025, 03:09
Автор:
Ткачова Марія

Російський диктатор Володимир Путін проштовхнув кандидатуру Стів Віткофф як головного переговорника від команди Дональд Трамп, вважаючи його зручним, прогнозованим і схильним до сприйняття російського наративу. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з перебігом контактів.

Путін затвердив, Трамп погодився: хто веде переговори з Кремлем

Ставлення путіна до Віткоффа

За даними видання, Віткофф поступово відсунув на другий план Кіт Келлог, якого в Москві сприймали як небажаного переговорника через його чітку проукраїнську позицію. Саме ця позиція, зазначає WSJ, стала причиною фактичного "вето" з боку Кремля на участь Келлога в ключових переговорах.

Протягом року Віткофф шість разів відвідав Росію, при цьому жодного разу не був в Україні. Така географія візитів, за оцінкою журналістів, стала додатковим сигналом для Москви щодо його прийнятності як основного каналу комунікації з командою Трампа.

У матеріалі WSJ наголошується, що Віткофф відомий своєю особистою лояльністю до Дональда Трампа та готовністю сприймати аргументи російської сторони без жорсткої публічної конфронтації. Саме це, за версією видання, зробило його зручним для Кремля переговорником.

За інформацією джерел WSJ, кандидатура Віткоффа була особисто схвалена Путіним, що свідчить про прагнення Росії максимально впливати не лише на зміст можливих домовленостей, а й на склад переговорних команд.

У публікації також зазначається, що така ситуація створює додаткові ризики для України, оскільки переговорник, який не відвідував Київ і не має прямого контакту з українською стороною, може формувати позицію виключно через призму російського бачення війни та шляхів її завершення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив саркастичне звернення, в якому різко розкритикував роботу влади на тлі регулярних атак по Одесі та нездатності системи ППО ефективно протидіяти обстрілам.



Джерело: https://www.wsj.com/world/putin-witkoff-russia-envoy-04da229d
