Путин утвердил, Трамп согласился: кто ведет переговоры с Кремлем

Российский диктатор Владимир Путин протолкнул кандидатуру Стив Виткофф как главного переговорщика от команды Дональд Трамп , считая его удобным, прогнозируемым и склонным к восприятию российского нарратива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе контактов.

Отношение Путина к Виткоффу

По данным издания, Виткофф постепенно отодвинул на второй план Кит Келлог , которого в Москве воспринимали как нежелательного переговорщика из-за его четкой проукраинской позиции. Именно эта позиция стала причиной фактического "вето" со стороны Кремля на участие Келлога в ключевых переговорах.

В течение года Виткофф шесть раз посетил Россию, при этом ни разу не находясь в Украине. Такая география визитов, по оценке журналистов, стала дополнительным сигналом для Москвы по поводу его приемлемости как основного канала коммуникации с командой Трампа.

В материале WSJ отмечается, что Виткофф известен своей личной лояльностью к Дональду Трампу и готовностью воспринимать аргументы российской стороны без жесткой публичной конфронтации. Именно это, по версии издания, сделало его удобным для Кремля переговорщиком.

По информации источников WSJ, кандидатура Виткоффа была лично одобрена Путиным, что свидетельствует о стремлении России максимально влиять не только на содержание возможных договоренностей, но и состав переговорных команд.

В публикации также отмечается, что такая ситуация создает дополнительные риски для Украины, поскольку переговорщик, не посещавший Киев и не имеющий прямого контакта с украинской стороной, может формировать позицию исключительно через призму российского видения войны и путей ее завершения.

