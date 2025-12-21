Украина срочно обратилась к России из-за ситуации в Сумской области: что произошло

Украина заявила о грубом нарушении международного гуманитарного права после того, как российские военные принудительно вывезли в РФ около 50 жителей пограничной Сумщины. Речь идет о жителях села Грабовское, расположенном почти вплотную к границе с Россией.

Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

18 декабря военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно задержали жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к связи и надлежащим условиям, а уже 20 декабря насильно вывезли на территорию России. На инцидент отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, обратившийся к РФ и МККК.

"Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте нахождения незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК", — указал Лубинец.

По его словам, действия российских военных незаконны, а принудительная депортация гражданского населения – это военное преступление.

"И обращаюсь к нашим гражданам: оставаться в зоне боевых действий — это опасно. Эвакуация — это шанс сохранить себя и своих близких! Нужно принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере, детей с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", — добавил Лубинец.

Напомним, что в Сумской области российские военные пересекли границу и ночью 20 декабря похитили 50 украинцев, преимущественно это пожилые люди, которые отказались от эвакуации. Старшей жительнице села Грабовское 89 лет. Информацию о похищении людей русскими солдатами также подтвердили в ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне ворвались в Сумскую область и вывезли гражданских на территорию РФ.