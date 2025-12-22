Россия начала трансграничные атаки в Сумской и Харьковской областях: на Западе объяснили настоящую цель Кремля

Российские войска в последние дни активизировали ограниченные трансграничные атаки на севере Сумской и Харьковской областей. Речь идет о попытках продвижения в районе пограничных сел Грабовское Сумской области и Сотницкий Казачок Харьковской области. Новую атаку проанализировали аналитики американского Института изучения войны (ISW) и объяснили цели действий Кремля.

Россияне начали трансграничные атаки в Сумской и Харьковской областях. Фото из открытых источников

По оценке ISW, Кремль применяет тактику так называемой "когнитивной войны". Это ограниченные военные действия, обладающие более информационным, чем оперативным эффектом. По мнению аналитиков, главная цель Кремля такими шагами создать впечатление, что украинская оборона якобы рушится и подтолкнуть западных партнеров Украины к идее неизбежности уступок Москве.

В Сумской области российские подразделения смогли зайти в село Грабовское, расположенное непосредственно на границе. Украинская сторона подтвердила бои в этом районе и перегруппировку сил, подчеркнув, что ситуация остается контролируемой. Часть источников называет населенный пункт "серой зоной", где продолжаются столкновения.

Параллельно российская пехота предприняла попытку атаки вблизи Сотницкого Казачка Харьковщины. По данным украинских военных, штурм был отбит, а прорыв обороны не допущен.

В ISW считают, что Кремль пытается использовать эти локальные атаки для продвижения нарратива о создании "буферной зоны" на севере Украины. Эту идею ранее неоднократно озвучивал Владимир Путин, сигнализируя о более широких территориальных претензиях.

"Эти две трансграничные атаки, вероятно, преследуют цель продвижения кремлевской кампании когнитивной войны, чтобы убедить Запад, что линии фронта в Украине разрушаются, таким образом, что Украина должна уступить все требования России. Кремль, вероятно, намерен представить эти ограниченные трансграничные атаки на небольшие сельские пограничные села российского наступления, чтобы подкрепить ложный нарратив о том, что линия фронта Украины рушится на всем театре военных действий", — говорится в отчете Институт изучения войны.

Аналитики подытоживают, что, несмотря на информационное давление, признаков быстрого коллапса фронта нет, а утверждения о неминуемом поражении Украины не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

