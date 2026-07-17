Росія після заяв Федорова влаштувала ще більший терор: КАБи без зупину летять на обласний центр

Ніби глузуючи із заяв екс-міністра оборони України Михайла Федорова, що у Сумах ніхто не відповідає за ППО ворог почав ще більш жорстокіше бити по мирному населенню обласного центру. Так ворожі війська вночі 17 липня повторно завдали удару по Сумах керованими авіаційними бомбами. Відомо про влучання в цивільну інфраструктуру в кількох частинах міста. Про це повідомляє голови Сумської ОВА Олег Григоров.

Удар по Сумах. Фото: з відкритих джерел

"Попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин", — написав Олег Григоров.

Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі Сум в кількох частинах міста, зокрема два удари випало на центр.

Ще з'ясувалося, що в одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а в будівлях навколо вибиті сотні вікон.

Обстеження територій продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби.

Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється, підкреслив голова ОВА.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська вранці 15 липня здійснили масовану атаку на Сумську громаду, застосувавши шість керованих авіаційних бомб (КАБ). Один з боєприпасів влучив поблизу медичних закладів у районі, де в той момент перебувало багато цивільних людей та транспорту. Про наслідки удару повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Олег Григоров повідомив, що станом на ранок після атаки РФ по Сумській громаді підтверджено загибель трьох людей, ще семеро отримали поранення. Інформація щодо постраждалих продовжує уточнюватися.

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