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Россия после заявлений Федорова устроила еще больший террор: КАБы без остановки летят на областной центр

Зафиксировано пять новых ударов КАБами по городу Сумы

17 июля 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Будто издеваясь над заявлениями экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, что в Сумах никто не отвечает за ПВО враг начал еще более жестоко избивать по мирному населению областного центра. Так вражеские войска ночью 17 июля повторно нанесли удар по Сумам управляемыми авиационными бомбами. Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру в нескольких частях города. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Россия после заявлений Федорова устроила еще больший террор: КАБы без остановки летят на областной центр

Удар по Сумах. Фото: из открытых источников

"Предварительно, зафиксировано пять ударов КАБ. От предварительного удара КАБ по окраине Сум прошло менее шести часов", — написал Олег Григоров.

Известно о попадании по гражданской инфраструктуре Сум в нескольких частях города, в том числе два удара выпало на центр.

Еще выяснилось, что в одном из эпицентров удара повреждено нежилое многоэтажное здание, а в постройках вокруг выбиты сотни окон.

Обследование территорий продолжается. На местах работают все необходимые службы.

Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется, подчеркнул глава ОВА.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска утром 15 июля совершили массированную атаку на Сумскую общину, применив шесть управляемых авиационных бомб (КАБ). Один из боеприпасов попал вблизи медицинских учреждений в районе, где в тот момент находились многие гражданские люди и транспорт. О последствиях удара сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Олег Григоров сообщил, что по состоянию на утро после атаки РФ по Сумской общине подтверждена гибель трех человек, еще семеро получили ранения. Информация о пострадавших продолжает уточняться.

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Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/2890
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