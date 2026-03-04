logo_ukra

Росія пішла на новий прорив кордону: ворог тисне відразу у двох місцях
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія пішла на новий прорив кордону: ворог тисне відразу у двох місцях

Наші воїни героїчно завадили росіянам просунутися на Південно-слобожанському напрямку

4 березня 2026, 15:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У вівторок, 3 березня, армія РФ намагалася прорвати державний кордон України на Харківщині та здійснити атаки у напрямку Зибиного та Круглого. Українські захисники зірвали спроби просування ворога. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у зведенні Угрупування об’єднаних сил.

Росія пішла на новий прорив кордону: ворог тисне відразу у двох місцях

Наступ Росії. Фото: з відкритих джерел

"Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження", — зазначають військові.

У свою чергу у Генштабі опублікували карту бойових дій на Південно-слобожанському напрямку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ фіксуються ознаки підготовки російських військ до активізації бойових дій на Покровському напрямку.

За наявною інформацією, противник планує посилити наступальні дії на початку весни. Протягом останніх місяців російські війська накопичували ресурси для подальшого застосування.

Наразі основні зусилля ворог зосередив на просуванні у напрямку Гришиного, яке розташоване на північний захід від Покровська. Бої тривають у східній частині населеного пункту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська не залишають намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Про це в інтерв’ю виданню Главред повідомив військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, у Чернігівській області активність росіян наразі обмежується прикордонною смугою та проявляється переважно поодинокими рейдовими або диверсійними діями терористичного характеру.




Джерело: https://t.me/Joint_Forces_Task_Force/20177
