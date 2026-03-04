Россия пошла на новый прорыв границы: враг давит сразу в двух местах

Рубрики
Во вторник, 3 марта, армия РФ пыталась прорвать государственную границу Украины в Харьковской области и осуществить атаки в направлении Зыбиного и Круглого. Украинские защитники сорвали попытки продвижения врага. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в возведении Группировки объединенных сил.
В свою очередь, в Генштабе опубликовали карту боевых действий на Южно-слобожанском направлении.
В полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск фиксируются признаки подготовки российских войск к активизации боевых действий на Покровском направлении.
По имеющейся информации, противник планирует усилить наступательные действия в начале весны. В последние месяцы российские войска накапливали ресурсы для дальнейшего применения.
Основные усилия враг сосредоточил на продвижении в направлении Гришиного, которое расположено к северо-западу от Покровска. Бои продолжаются в восточной части населенного пункта.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска не оставляют намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом в интервью изданию Главред сообщил военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, в Черниговской области активность россиян ограничивается пограничной полосой и проявляется преимущественно единичными рейдовыми или диверсионными действиями террористического характера.