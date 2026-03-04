Війна наближається до Києва: озвучено тривожну заяву про наступ Путіна на нову область

Російські окупаційні війська не залишають намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Про це в інтерв’ю виданню Главред повідомив військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у Чернігівській області активність росіян наразі обмежується прикордонною смугою та проявляється переважно поодинокими рейдовими або диверсійними діями терористичного характеру.

"У Брянській області поки що недостатнє угруповання військ для створення серйозної загрози безпосередньо для Чернігівщини. Водночас за станом цього угруповання необхідно постійно спостерігати, адже поки що воно не є достатньо боєздатним для формування масштабної загрози", – зазначив Коваленко.

Він також уточнив, що на Курському та Бєлгородському напрямках, включно з Північно-Слобожанським та Вовчанським, суттєвих змін у складі та діях російських військ не спостерігається. Проте це не свідчить про відмову противника від намірів розширювати контрольовану територію.

Коваленко наголошує, що російські війська можуть прагнути наблизитися до околиць Сум або створювати умови для системного терору цивільного населення, подібного до того, що відбувався в Харкові та Херсоні.

"Тобто їх завдання зараз полягає не стільки у виході на околиці міста, скільки в наближенні на таку відстань, яка дозволить постійно тероризувати цивільних і провокувати панічні настрої серед місцевих жителів", – підсумував експерт.

