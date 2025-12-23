logo_ukra

Росія під час атаки порушила норми ядерної безпеки: це вплинуло на роботу АЕС України
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія під час атаки порушила норми ядерної безпеки: це вплинуло на роботу АЕС України

Після масованої атаки Росії українські АЕС тимчасово знизили генерацію електроенергії. У Міненерго заявили про порушення норм ядерної безпеки.

23 грудня 2025, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 23 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити обсяги виробництва електроенергії. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

Росія під час атаки порушила норми ядерної безпеки: це вплинуло на роботу АЕС України

Атомна електростанція. Фото з відкритих джерел

Артем Некрасов під час брифінгу заявив, що російські удари були спрямовані на інфраструктуру, яка забезпечує живлення власних потреб АЕС та передачу їхньої потужності до об’єднаної енергосистеми. У таких умовах оператори станцій змушені діяти відповідно до протоколів безпеки, знижуючи генерацію.

"Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі", — повідомив Некрасов.

Очільник Міненерго наголосив, що удари по об’єктах, які забезпечують стабільну роботу атомних електростанцій, є прямим порушенням норм ядерної безпеки і несуть серйозні ризики.

"Це не повинно залишатися поза увагою світової спільноти. Політику енергетичного терору необхідно зупинити", — додав Некрасов.

Наслідки атаки Росії 23 грудня відчутні в багатьох регіонах. Станом на ранок майже повністю знеструмленими залишаються споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Часткові відключення електроенергії зафіксовані також на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, Львівщині, Одещині, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після масованої атаки РФ в Україні діють аварійні відключення електроенергії.

Також "Коментарі" писали про те, які міста потрапили під удар під час атаки Росії.



Джерело: https://t.me/energyofukraine/5698
