Россия во время атаки нарушила нормы ядерной безопасности: это повлияло на работу АЭС Украины

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки России по энергетической инфраструктуре 23 декабря украинские атомные электростанции вынуждены были временно снизить объемы производства электроэнергии. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Атомная электростанция. Фото из открытых источников

Артем Некрасов во время брифинга заявил, что российские удары были направлены на инфраструктуру, обеспечивающую питание собственных потребностей АЭС и передачу их мощности в объединенную энергосистему. В таких условиях операторы станций вынуждены действовать в соответствии с протоколами безопасности, снижая генерацию.

"В результате массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации. Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети", — сообщил Некрасов.

Глава Минэнерго подчеркнул, что удары по объектам, обеспечивающим стабильную работу атомных электростанций, являются прямым нарушением норм ядерной безопасности и несут серьезные риски.

"Это не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Политику энергетического террора необходимо остановить", — добавил Некрасов.

Последствия атаки России 23 декабря ощутимы во многих регионах. На утро почти полностью обесточенными остаются потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Частичные отключения электроэнергии зафиксированы также в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Львовской, Одесской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

