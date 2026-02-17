logo_ukra

Росія перед переговорами в Женеві подала новий "сигнал"
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія перед переговорами в Женеві подала новий "сигнал"

Андрій Сибіга заявив, що масована атака РФ напередодні переговорів у Женеві демонструє зневагу Кремля до мирних зусиль.

17 лютого 2026, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot

В ніч на 17 лютого, безпосередньо напередодні нового раунду переговорів у Женеві, Росія завдала масованого удару по Україні з використанням дронів та ракет. У Києві оцінили такі удари РФ, як демонстративний "сигнал" Москви щодо її ставлення до мирного процесу для закінчення війни.

Росія перед переговорами в Женеві подала новий "сигнал"

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака свідчить про зневагу Кремля до дипломатичних зусиль. За його словами, основними цілями стали об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

"Наскільки Росія ігнорує мирні зусилля: масований ракетний удар і удар безпілотників по Україні безпосередньо перед наступним раундом переговорів у Женеві. Головні цілі — енергетична та цивільна інфраструктура", — вказав Сибіга.

Очільник МЗС зауважив, що Кремль не сприймає дипломатію та потребує тиску. Як наслідок Сибіга вказав на варіанти дій щодо РФ, які зможуть наблизити закінчення війни в Україні.

"Москва розуміє лише мову тиску. Вона не сприйматиме дипломатію серйозно, якщо вона не підкріплена силою. Нові пакети санкцій є критично важливими. Блокування тіньового флоту. Заборона морських перевезень. Заборона на в'їзд для учасників російської агресії", — додав Сибіга.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, Росія для атаки по Україні випустила 425 засобів повітряного нападу, зокрема 29 ракет. Українські сили ППО збили або подавили 392 повітряні цілі. Попри це, зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у кількох регіонах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія може піти на "поступки" на переговорах у Женеві. У США розкрили неприємний план Кремля.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2023647371691721162
