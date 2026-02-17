Россия перед переговорами в Женеве подала новый "сигнал"

В ночь на 17 февраля, непосредственно в канун нового раунда переговоров в Женеве, Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов и ракет. В Киеве оценили такие удары РФ, как демонстративный "сигнал" Москвы по поводу ее отношения к мирному процессу для окончания войны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака свидетельствует о пренебрежении Кремля к дипломатическим усилиям. По его словам, основными целями стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

"Насколько Россия игнорирует мирные усилия: массированный ракетный удар и удар беспилотников по Украине непосредственно перед следующим раундом переговоров в Женеве. Главные цели – энергетическая и гражданская инфраструктура", – указал Сибига.

Глава МИД отметил, что Кремль не воспринимает дипломатию и нуждается в давлении. Как следствие Сибига указал на варианты действий по РФ, которые смогут приблизить окончание войны в Украине.

"Москва понимает только язык давления. Она не будет воспринимать дипломатию серьезно, если она не подкреплена силой. Новые пакеты санкций критически важны. Блокировка теневого флота. Запрет морских перевозок. Запрет на въезд для участников российской агрессии", — добавил Сибига.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, Россия для атаки по Украине выпустила 425 средств воздушного нападения, в том числе 29 ракет. Украинские силы ПВО сбили или подавили 392 воздушных целей. Тем не менее, зафиксировано повреждение энергетических объектов в нескольких регионах.

