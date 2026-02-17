logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия перед переговорами в Женеве подала новый "сигнал"
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия перед переговорами в Женеве подала новый "сигнал"

Андрей Сибига заявил, что массированная атака РФ в преддверии переговоров в Женеве демонстрирует пренебрежение Кремля к мирным усилиям.

17 февраля 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 17 февраля, непосредственно в канун нового раунда переговоров в Женеве, Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов и ракет. В Киеве оценили такие удары РФ, как демонстративный "сигнал" Москвы по поводу ее отношения к мирному процессу для окончания войны.

Россия перед переговорами в Женеве подала новый "сигнал"

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака свидетельствует о пренебрежении Кремля к дипломатическим усилиям. По его словам, основными целями стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

"Насколько Россия игнорирует мирные усилия: массированный ракетный удар и удар беспилотников по Украине непосредственно перед следующим раундом переговоров в Женеве. Главные цели – энергетическая и гражданская инфраструктура", – указал Сибига.

Глава МИД отметил, что Кремль не воспринимает дипломатию и нуждается в давлении. Как следствие Сибига указал на варианты действий по РФ, которые смогут приблизить окончание войны в Украине.

"Москва понимает только язык давления. Она не будет воспринимать дипломатию серьезно, если она не подкреплена силой. Новые пакеты санкций критически важны. Блокировка теневого флота. Запрет морских перевозок. Запрет на въезд для участников российской агрессии", — добавил Сибига.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, Россия для атаки по Украине выпустила 425 средств воздушного нападения, в том числе 29 ракет. Украинские силы ПВО сбили или подавили 392 воздушных целей. Тем не менее, зафиксировано повреждение энергетических объектов в нескольких регионах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может пойти на "уступки" на переговорах в Женеве. В США раскрыли неприятный план Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2023647371691721162
Теги:

Новости

Все новости