Россия перед переговорами в Женеве подала новый "сигнал"

В ночь на 17 февраля, непосредственно в канун нового раунда переговоров в Женеве, Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов и ракет. В Киеве оценили такие удары РФ, как демонстративный "сигнал" Москвы по поводу ее отношения к мирному процессу для окончания войны.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака свидетельствует о пренебрежении Кремля к дипломатическим усилиям. По его словам, основными целями стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
Глава МИД отметил, что Кремль не воспринимает дипломатию и нуждается в давлении. Как следствие Сибига указал на варианты действий по РФ, которые смогут приблизить окончание войны в Украине.
По данным Командования Воздушных сил ВСУ, Россия для атаки по Украине выпустила 425 средств воздушного нападения, в том числе 29 ракет. Украинские силы ПВО сбили или подавили 392 воздушных целей. Тем не менее, зафиксировано повреждение энергетических объектов в нескольких регионах.
