Росія накрила вогнем Запоріжжя: що відомо про загиблих та руйнування

У місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок удару російського безпілотника загинуло подружжя. Внаслідок атаки російських дронів по самому Запоріжжю отримав поранення 14-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

"Росіяни вдарили безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя — 49-річний чоловік і 48-річна жінка", — розповів голова Запорізької області.

За його словами, також росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору. Постраждав 14-річний хлопець. Йому надано всю необхідну допомогу.

Іван Федоров поінформував, що внаслідок російського обстрілу знеструмлено 12 тисяч абонентів.

Глава області зазначив, що ремонтні бригади почнуть відновлення електропостачання, як тільки це дозволить ситуація із безпекою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська армія щойно завдала чергового удару по Запоріжжю, потрапивши в один із спальних районів міста. На місці влучення вирує масштабна пожежа – вогонь охопив об'єкти в місці, де зазвичай перебуває велика кількість людей.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив факт обстрілу та оприлюднив перші дані про постраждалих.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у неділю вранці, 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Атаку було здійснено безпілотником під час повітряної тривоги. У місті пролунав вибух, після чого стало відомо про пряме потрапляння до медичного закладу.



