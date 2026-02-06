Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших и разрушениях

Рубрики
В городе Вольнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибли супруги. В результате атаки российских дронов по самому Запорожью получил ранения 14-летний парень, повреждены жилые дома, обесточены 12 тысяч абонентов. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА
По его словам, также россияне беспилотниками атаковали областной центр, повредив дома частного сектора. Пострадал 14- летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь.
Иван Федоров проинформировал, в результате российского обстрела обесточены 12 тысяч абонентов.
Глава области отметил, что ремонтные бригады начнут восстановление электроснабжения, как только это позволит ситуация с безопасностью.
