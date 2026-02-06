logo

Война с Россией Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших и разрушениях
НОВОСТИ

Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших и разрушениях

Россияне атаковали Запорожье беспилотниками

6 февраля 2026, 06:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В городе Вольнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибли супруги. В результате атаки российских дронов по самому Запорожью получил ранения 14-летний парень, повреждены жилые дома, обесточены 12 тысяч абонентов. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших и разрушениях

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

"Россияне ударили беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибли супруги – 49- летний мужчина и 48- летняя женщина", – рассказал глава Запорожской области.

По его словам, также россияне беспилотниками атаковали областной центр, повредив дома частного сектора. Пострадал 14- летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь.

Иван Федоров проинформировал, в результате российского обстрела обесточены 12 тысяч абонентов.

Глава области отметил, что ремонтные бригады начнут восстановление электроснабжения, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия только что нанесла очередной удар по Запорожью, попав в один из спальных районов города. На месте попадания бушует масштабный пожар – огонь охватил объекты в месте, где обычно находится большое количество людей.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил факт обстрела и обнародовал первые данные о пострадавших.

Также издание "Комментарии" сообщало – в воскресенье утром, 1 февраля, российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье. Атака была совершена беспилотником во время воздушной тревоги. В городе раздался взрыв, после чего стало известно о прямом попадании в медицинское учреждение.




