Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших и разрушениях

В городе Вольнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибли супруги. В результате атаки российских дронов по самому Запорожью получил ранения 14-летний парень, повреждены жилые дома, обесточены 12 тысяч абонентов. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

"Россияне ударили беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибли супруги – 49- летний мужчина и 48- летняя женщина", – рассказал глава Запорожской области.

По его словам, также россияне беспилотниками атаковали областной центр, повредив дома частного сектора. Пострадал 14- летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь.

Иван Федоров проинформировал, в результате российского обстрела обесточены 12 тысяч абонентов.

Глава области отметил, что ремонтные бригады начнут восстановление электроснабжения, как только это позволит ситуация с безопасностью.

